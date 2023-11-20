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17:43 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в нижнюю палату парламента страны на 25 февраля 2024 года, а в верхнюю — на 4 апреля 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Источник: © РИА Новости

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы “О назначении выборов депутатов” и “О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь”», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

Отмечается, что «данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента — ред.) восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования — 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента — ред.) восьмого созыва — 4 апреля 2024 года».

«Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что одновременно Центризбиркому, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству — обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.

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