Лукашенко подписал указы о датах парламентских выборов в Белоруссии

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 ноября указы “О назначении выборов депутатов” и “О назначении выборов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь”», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.
Отмечается, что «данными документами в соответствии с требованиями Конституции предусматривается проведение выборов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента — ред.) восьмого созыва и местные Советы депутатов двадцать девятого созыва в единый день голосования — 25 февраля 2024 года, а в Совет Республики Национального собрания (верхняя палата парламента — ред.) восьмого созыва — 4 апреля 2024 года».
«Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что одновременно Центризбиркому, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству — обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.