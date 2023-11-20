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19:19 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Партия «Шанс» подала 35 исков о нарушении ее прав на местных выборах

Лидер партии «Шанс» заявил о подаче множества судебных исков о нарушении избирательных прав ее представителей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Партия «Шанс», представителей которой отстранили от участия в местных выборах в Молдове, подала 35 исков о нарушении избирательных прав. Об этом заяви глава политформирования Алексей Лунгу.

«Мы подали 35 исков по Молдове о нарушении прав партии “Шанс” и ее кандидатов. Процесс уже идет на уровне апелляции и Высшей судебной палаты. И если потребуется, мы дойдем до ЕСПЧ», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, нынешние выборы были лишены «истинного волеизъявления и голоса народа».

«Подтасовки и манипуляции со стороны действующей власти навсегда останутся в истории Молдовы позорным пятном “демократического государства”, которое мечтает о Евросоюзе, но утопает в коррупции и беззаконии», — заявил Лунгу.

Он отметил, что PAS «потерпели крушение, не сумев выиграть ни в одном муниципии», а попытки снять партию «Шанс» с выборов «только подтверждают их страх перед независимыми политиками».

«Мы не сдаемся и продолжаем борьбу. На кону — будущее нашей страны и ее граждан. Мы не подведем людей, которые в нас верят», — заключил Лунгу.

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