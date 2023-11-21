10:06 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Глава ЦИК Карпенко: более 70 тыс. белорусов задействуют в избирательных комиссиях
Глава ЦИК Беларуси сказал, сколько человек задействуют в избирательных комиссиях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в эфире телеканала СТВ рассказал, что более 70 тысяч белорусов будут задействованы в избирательных комиссиях в период выборов в 2024 году.
Карпенко уточнил, что есть соответствующая процедура формирования комиссий, добавив, что избирательные комиссии пока еще не сформированы. Глава ЦИК отметил, что для проведения выборов депутатов в единый день голосования будет сформировано около семи тысяч комиссий. Он сказал, что более 70 тысяч человек будут задействованы в избирательных комиссиях.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о выборах в парламент и Совет Республики.