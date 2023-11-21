Главное
Спецоперация на Украине
10:06 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Глава ЦИК Карпенко: более 70 тыс. белорусов задействуют в избирательных комиссиях

Глава ЦИК Беларуси сказал, сколько человек задействуют в избирательных комиссиях.

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в эфире телеканала СТВ рассказал, что более 70 тысяч белорусов будут задействованы в избирательных комиссиях в период выборов в 2024 году.

Карпенко уточнил, что есть соответствующая процедура формирования комиссий, добавив, что избирательные комиссии пока еще не сформированы. Глава ЦИК отметил, что для проведения выборов депутатов в единый день голосования будет сформировано около семи тысяч комиссий. Он сказал, что более 70 тысяч человек будут задействованы в избирательных комиссиях.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о выборах в парламент и Совет Республики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта