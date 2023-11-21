В ЦАХАЛ захотели нанести решающий удар по «Хезболле»

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Как указывает издание, министр обороны Израиля Йоав Галлант активно выступает за удар по приграничным районам Ливана, где дислоцируются силы «Хезболлы».
«Израильские военные чиновники усилили давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот нанес решающий удар», — пишет WSJ.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена также оказывает давление на премьера Израиля, чтобы тот, напротив, не допустил эскалации конфликта, в который может быть втянута американская армия.
Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ допускает возможность вторжения в Ливан в случае необходимости.