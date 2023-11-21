Возле школ и очагов частых ДТП по всей республике начнут устанавливать камеры фиксации нарушений

20 ноября президент подписал указ, согласно которому вносятся поправки в ряд нормативных документов. В частности, вносятся дополнения в ПП «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».
Согласно изменениям, перед школами, расположенными вдоль дорог, на пешеходных переходах на дорогах не менее чем с четырехполосным движением и в очагах ДТП будут установлены специальные устройства фото- и видеофиксации нарушений.
Камеры будут выявлять такие нарушения, как превышение установленной скорости, непропуск пешеходов и переход гражданами дорог в неположенном месте..Установка камер будет финансироваться за счет Республиканского фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход».