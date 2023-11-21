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10:58 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Возле школ и очагов частых ДТП по всей республике начнут устанавливать камеры фиксации нарушений

Камеры будут фиксировать нарушения, связанные с превышением скорости, непропуском пешеходов и переходом граждан дорог в неположенном месте.

Источник: Uznews

20 ноября президент подписал указ, согласно которому вносятся поправки в ряд нормативных документов. В частности, вносятся дополнения в ПП «О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах».

Согласно изменениям, перед школами, расположенными вдоль дорог, на пешеходных переходах на дорогах не менее чем с четырехполосным движением и в очагах ДТП будут установлены специальные устройства фото- и видеофиксации нарушений.

Камеры будут выявлять такие нарушения, как превышение установленной скорости, непропуск пешеходов и переход гражданами дорог в неположенном месте..Установка камер будет финансироваться за счет Республиканского фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход».

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