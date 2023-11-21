10:51 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирской области новым атаманом казачьего общества стал Константин Власов
В Новосибирской области новым атаманом местного отдела Сибирского войскового казачьего общества стал Константин Власов.
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Об этом сообщили на заседании объединения.
Ранее Константин Власов занимал должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» в селе Дергоусово.
Отметим, в регионе действуют 24 казачьих организации, 14 из них внесены в реестр казачьих обществ в РФ.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Андрей Аплошкин назначен новым директором новосибирского филиала СГК.