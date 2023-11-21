12:07 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В молдавской оппозиции высказались о механизме гражданской конфискации
«Шанс»: Кишинев хочет запугать оппозицию механизмом гражданской конфискации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии хотят ввести механизм гражданской конфискации, чтобы получить новый рычаг влияния на оппозиционных политиков, считает лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что планирует внести поправки в законодательство, которые позволят конфисковывать имущество чиновников, если они не могут объяснить источник происхождения средств на приобретения машин или жилья.
«Власть собирается внаглую отбирать имущество у граждан. В минюсте обсуждают законопроект о гражданской конфискации. Такой закон нужен власти, чтобы ввести элемент запугивания в политическую борьбу. Люди будут бояться потерять свои активы и деньги из-за политических взглядов или простого выражения своего мнения, ведь все твое нажитое имущество могут конфисковать по мгновению руки».
По его словам, проект позволяет конфисковать активы граждан без приговора суда. Лунку уверен, что таким образом правящая партия хочет подавить любую политическую конкуренцию, уничтожая финансирование оппозиционных сил и получая еще один мощный рычаг для давления на несогласных.
«Этот закон представляет собой не просто ущемление прав, но и опасный шаг к авторитаризму. Мы не можем позволить, чтобы такие методы стали нормой в нашей стране. Власть должна служить народу, а не использовать законодательство, как орудие для подавления свободы слова и политического разнообразия».
На сегодняшний день, расширенный механизм конфискации применялся лишь в том случае, если человек осужден и доказано, что его имущество получено в результате правонарушения.