Песков заявил, что Украина много раз на словах покушалась на Путина

Так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.
«Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится», — подчеркнул Песков. «У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — добавил он.
Речь идет о высказываниях президента Украины в интервью The Sun. В ответ на вопрос журналиста, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если таковой представится, Зеленский отметил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».