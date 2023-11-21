16:19 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Украина много раз на словах покушалась на Путина

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Киевские власти много раз на словах «покушалась» на президента РФ Владимира Путина, но на деле ничего у них не получится, уверен пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Так в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес Путина.

«Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится», — подчеркнул Песков. «У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты», — добавил он.

Речь идет о высказываниях президента Украины в интервью The Sun. В ответ на вопрос журналиста, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если таковой представится, Зеленский отметил: «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю».

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