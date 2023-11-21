14:49 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавия хранит основной запас газа на Украине, заявило Минэнерго
Минэнерго: хранить газ на Украине для Молдавии дешевле, чем в Румынии.
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КИШИНЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Большая часть запасов газа Молдавии хранится на территории Украины, поскольку это в шесть раз дешевле, чем размещать его в Румынии, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в эфире радио Moldova.
Ранее Парликов заверил, что Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы покрыть потребности населения в зимний период.
«Большой запас газа хранится на Украине, из 650 миллионов кубометров газа очень небольшой процент, около 20 миллионов кубометров природного газа, приходится на Румынию, а остальное — на Украину. Проблема в том, что в Румынии это в пять-шесть раз дороже, чем на Украине».
По его словам, у идеи хранить газ только в Румынии есть еще один значительный минус.
«В зимний период скорость, с которой можно изъять природный газ со складов, ограничена, соответственно, если бы мы хранили все резервные запасы только в Румынии, мы бы не смогли обеспечить физически весь необходимый стране объем».
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома».