15:45 (мск), источник: ТАСС
Врио главы правительства Самарской области назначили Наталью Катину
До назначения она занимала пост заместителя председателя правительства региона.
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ТАСС, 21 ноября. Временно исполняющим главы правительства Самарской области назначили Наталью Катину, ранее занимавшую пост заместителя председателя правительства области, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
«Врио главы правительства назначена Наталья Катина», — сказала собеседница агентства.
На сайте правительства области сообщается, что Катина родилась 14 мая 1974 года в Куйбышеве. С 2017 года Катина работала в главном управлении организации торгов Самарской области, 19 марта 2020 года ее назначили заместителем председателя правительства региона.
14 ноября в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. 16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро — это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.