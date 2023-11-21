16:30 (мск), источник: АиФ Челябинск
Комиссия отклонила все кандидатуры на пост главного архитектора Челябинска
Конкурс проведут повторно.
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Комиссия отклонила все пять кандидатур на должность главного архитектора Челябинска. Конкурс объявят повторно, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Второй этап отбора состоялся 13 ноября. По его итогам всех кандидаток признали «не соответствующими квалификационным требованиям».
Дату повторного конкурса в мэрии сообщат позднее.
Напомним, на должность главного архитектора претендовали пять кандидаток — Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина. Каждая из них в рамках второго этапа проходила индивидуальное собеседование.