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16:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Комиссия отклонила все кандидатуры на пост главного архитектора Челябинска

Конкурс проведут повторно.

Комиссия отклонила все пять кандидатур на должность главного архитектора Челябинска. Конкурс объявят повторно, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Второй этап отбора состоялся 13 ноября. По его итогам всех кандидаток признали «не соответствующими квалификационным требованиям».

Дату повторного конкурса в мэрии сообщат позднее.

Напомним, на должность главного архитектора претендовали пять кандидаток — Анастасия Севастьянова, Татьяна Баль, Мария Тупикина, Мария Тельминова и Екатерина Силина. Каждая из них в рамках второго этапа проходила индивидуальное собеседование.

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