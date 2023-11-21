Путин назвал обеспечение достойного уровня жизни семей приоритетом государства

«Подчеркну, вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья — это основа основ», — говорится в телеграмме президента участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери.
По словам Путина, личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные, патриотические идеалы и ценности формируются «именно дома, в семейной атмосфере». «И потому отрадно, что укреплению партнерства, соработничества государства и общества в столь значимых сферах содействуют такие масштабные, востребованные мероприятия, как нынешний концерт», — отметил глава государства.
Главными участниками прошедшего в Кремлевском дворце праздника он назвал представителей многодетных семей из регионов России. «Своим подвижническим трудом, ответственным отношением к воспитанию детей, неустанной заботой об их будущем они подают замечательный пример нашей молодежи, продолжают вековые традиций родительского служения, которыми всегда, испокон веков славилась Россия», — подчеркнул он. Глава государства выразил надежду на то, что концерт пройдет в праздничной обстановке и оставит у зрителей незабываемые впечатления.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», 21 ноября в Государственном Кремлевском Дворце 5,7 тыс. выдающихся мам собрались на празднике «Мать — героиня» и зажгли более 30 тыс. огней, по количеству своих детей. «Все гости праздника получили на входе фонарики по количеству воспитанных ими детей и по команде ведущего зажгли море огней как знак безграничной и негаснущей материнской любви», — рассказали в пресс-службе.
Праздник проходит традиционно перед Днем матери, который в этом году будет отмечаться в России 26 ноября.