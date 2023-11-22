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08:40 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Травников: «некоторые райцентры содержатся лучше, чем Новосибирск»

Глава региона сравнил областную столицу с другими городами.

Источник: Om1.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал содержание дорог в Новосибирске. По его словам, сейчас состояние тротуаров лучше, но вряд ли это заслуга городских служб. Андрей Травников в эфире программы «Губернатор LIFE»! на ОТС заявил, что специалистам мэрии необходимо перестать искать причины.

«Я надеюсь, что в ближайшее время у специалистов мэрии совесть проснётся, и они признают ошибки в работе, а самое главное расскажут горожанам, когда они эти ошибки начнут устранять и перестанут искать какие-то причины, объяснения: погода, казахские суховеи и ещё какие-то природные явления», — отметил Андрей Травников.

Ранее специалисты мэрии в прямом эфире на ОТС сказали, что некорректно сравнивать состояние дорог Новосибирска и Санкт-Петербурга или Москвы, так как в этих городах больший бюджет и другие погодные условия.

«Не нравится сравнивать с Санкт-Петербургом, сравните с другим городом, со многими районными центрами Новосибирской области. Я регулярно посещаю территорию нашей области и летом, и зимой — некоторые районные центры содержатся лучше, чем столица. Не нужно искать причины, а нужно искать возможности. Помощь со стороны областного бюджета для улучшения содержания оказывается», — прокомментировал губернатор региона.

Он добавил, что буквально месяц назад оформил очередную закупку партий коммунальной техники, в том числе и технику для содержания тротуаров. Тем не менее, по его словам, вопрос не только в отсутствии ресурсов и техники, вопрос и в организации работы.

«Я не один раз приводил пример: в других городах рано утром едешь на работу, по всему маршруту красные жилеты рабочих, которые подчищают пешеходные переходы, остановочные карманы, тротуары. Горожане, наверное, со мной согласятся, в Новосибирске такого явления не увидишь. Вот, пожалуйста, пример упущения в организации работы», — сказал глава Новосибирской области.

Андрей Травников заключил, что, даже если не хватает денег, есть вещи, на которые всегда нужно находить ресурсы: это ямочный ремонт, содержание дорог, тротуаров.

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