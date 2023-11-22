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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Головченко прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом

Роман Головченко обсудит с Глебом Никитиным совместные проекты республики и региона.

Источник: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин показал Роману Головченко обновленную Стрелку и кафедральный собор Александра Невского. Также Премьер-министр и губернатор посетили выставку «Горизонт. К 90-летию Эрика Булатова» в Пакгаузах.

А сегодня в ходе заседания Совета делового сотрудничества Глеб Никитин и Роман Головченко обсудят взаимодействие и совместные проекты Нижегородской области и Республики Беларусь.

Напомним, в октябре в Нижний Новгород с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Тогда в столице Приволжья проходила Объединенная коллегия генеральных прокуратур Беларуси и России.

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