11:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Австрии
Церемония вручения верительных грамот президенту Австрии Александру Ван дер Беллену состоялась в Вене.
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21 ноября в Вене состоялась официальная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Бахтиёром Ибрагимовым президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, пишет ИА «Дунё».
В рамках церемонии состоялась беседа посла с президентом, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Александр Ван дер Беллен поздравил посла с назначением и выразил надежду, что его деятельность на этом ответственном посту будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений Австрии с Узбекистаном.
Напомним, накануне Бахтиёр Ибрагимов был также официально аккредитован в качестве постоянного представителя Узбекистана при Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), штаб-квартира которой находится в Вене.