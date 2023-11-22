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11:18 (мск), источник: ТАСС

Российский Крым, Год спорта и судьба предателей. О чем Песков рассказал ТАСС

Десятилетие воссоединения Крыма с Россией будет по традиции масштабно отмечено, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Источник: AP 2023

Представитель Кремля рассказал также о планах и встречах главы государства, возможном объявлении 2024-го Годом спорта, а также о судьбе советских предателей-перебежчиков.

ТАСС собрал основные высказывания пресс-секретаря президента.

О десятилетии воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией «всегда отмечается какими-то масштабными мероприятиями». «Нет сомнений», что в 2024 году, когда будет праздноваться десятилетие возвращения полуострова в состав РФ, будет так же.

Прибудет ли Путин на празднование в Крым, Кремль не сообщает, но проинформирует «своевременно».

О перебежчике Беленко и предателях

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко «вряд ли прожил счастливую жизнь». «Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем».

О Годе спорта в России

«Пока не было принято решение», станет ли 2024 год Годом спорта в России, как предложил Путину на форуме «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Пока официальных решений на этот счет не принималось, хотя у нас в стране каждый год — “год спорта”.

О традиционной встрече с Моди

Обычная в конце года встреча президента РФ и премьер-министра Индии Нарендры Моди «до конца года не получится точно». «Не успеют уже, графики не удастся синхронизировать. Но на следующий год такая возможность прорабатывается».

Встречи лидеров России и Индии проходят ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве. Исключением стал 2020 год — из-за пандемии.

О поездке Путина в Чечню

Путин «со временем когда-то, конечно», приедет в Чечню, поскольку глава региона Рамзан Кадыров «его пригласил». «Он же ездит в регионы». «Ну, будет [и в Чечне]», — с улыбкой заверил Песков, отметив, что «сейчас очень напряженная повестка».

О посещении похорон Тулеева в Кемерове

Посещения Владимиром Путиным церемонии прощания с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым 22 ноября «не планируется».

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