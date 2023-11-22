Главы Минобороны Молдовы и Турции встретятся в Анкаре: подробности

Уточняется, что Носатый примет участие во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM), где встретится со своим турецким коллегой.
«Министр обороны Анатолие Носатый участвует 21—23 ноября во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы, которая проходит в Анкаре, он проведет встречи со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, а также с другими официальными лицами», — информирует пресс-служба.
В 2023—2025 годах в Координационном комитете и Военно-политическом руководящем комитете SEDM поочередно председательствует Румыния.
SEDM был учрежден в 1996 году как механизм повышения региональной безопасности и поддержки усилий стран-участниц по интеграции в евроатлантические структуры. Тогда же в столице Албании прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран региона. В SEDM входят Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, США, Турция, Украина, Хорватия и Черногория. Республика Молдова имеет статус наблюдателя.