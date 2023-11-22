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12:37 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Главы Минобороны Молдовы и Турции встретятся в Анкаре: подробности

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Министр обороны Республики Молдова Анатолие Носатый находится с визитом в столице Турции, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Источник: Sputnik.md

Уточняется, что Носатый примет участие во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM), где встретится со своим турецким коллегой.

«Министр обороны Анатолие Носатый участвует 21—23 ноября во встрече министров обороны стран Юго-Восточной Европы, которая проходит в Анкаре, он проведет встречи со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, а также с другими официальными лицами», — информирует пресс-служба.

В 2023—2025 годах в Координационном комитете и Военно-политическом руководящем комитете SEDM поочередно председательствует Румыния.

SEDM был учрежден в 1996 году как механизм повышения региональной безопасности и поддержки усилий стран-участниц по интеграции в евроатлантические структуры. Тогда же в столице Албании прошла первая встреча глав оборонных ведомств стран региона. В SEDM входят Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словения, США, Турция, Украина, Хорватия и Черногория. Республика Молдова имеет статус наблюдателя.

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