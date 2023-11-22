13:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Александр Беглов опубликовал архивные фото Дороги жизни в день ее 82-летия
22 ноября 1941 года по Дороге жизни поехали первые полуторки.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал архивные фотоснимки и вспомнил о 82-летии Дороге жизни. 22 ноября 1941 года по ней проехали первые полуторки. Глава города рассказал, что от просмотра фото и документальных кадров у него сжимается сердце. Эмоциями он поделился в своем телеграмм-канале.
— Каждый раз, когда смотрю фотографии, документальные кадры Дороги жизни, сжимается сердце. Вот по льду в мороз едет грузовик с открытой дверью — если машина провалится в полынью, успеет ли шофер спрыгнуть? Девушка-регулировщица — сколько часов на ветру и морозе? Увидела ли она День Ленинградской Победы? — размышляет губернатор.
В подборке фотографий Дороги жизни губернатору помог архивный комитет. Александр Беглов заверил, что город помнит и чтит беспримерный подвиг ленинградцев.
— Вечная слава героям! — написал он.