Воюющий за ВСУ экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу объявлен в розыск

Источник ТАСС сообщил, что дело возбуждено по статье 275 УК РФ «за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО».
Как сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах Дагестана, в 2016 году Ахмедов, занимавший должность директора ДЮСШ в Кизлярском районе, был обвинен в изнасиловании ученицы 10-го класса одной из местных школ.
Год спустя следствие завело также дело о мошенничестве и служебном подлоге по факту хищения более 350 тыс. руб., выделенных для закупки бензина для служебной машины ДЮСШ.
Согласно данным открытых источников, после переезда в 2017 году на Украину Ахмед Ахмедов стал президентом Федерации профессионального кикбоксинга «К-1».