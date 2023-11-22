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14:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский губернатор сменил профессию ради дня региона на выставке «Россия»

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября, ФедералПресс. Губернатор Алексей Текслер провел экскурсию для журналистов по стенду региона в ходе Дня Челябинской области, который 22 ноября проходит на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ.

«Мы начинаем с качелей на Айских притесах, на которых можно прокатиться над десятиметровой пропастью», — отметил Алексей Текслер журналистам.

Во время загрузки произошла ошибка.

На стенде у участников есть уникальная возможность прокатиться на этих качелях. Правда, внизу вместо пропасти напольный экран.

Губернатор торжественно открыл день, посвященный Южному Урала.

С экспозицией гостей знакомит и уроженец Челябинска, шоумен Станислав Ярушин. Стенд региона находится практически в самом центре зала.

На макете региона отражены все знаковые места столицы Южного Урала. Среди них аэропорт Игоря Курчатова, колесо обозрения и озеро Смолино.

Инсталляция «У папы на работе» демонстрирует работу предприятий региона в режиме реального времени.

Челябинскую область уже сложно представить без хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». Гости увидят хоккейный настольный корт.

Отдельно представлена локация для модели Магнитогорска, где участники увидят город с высоты птичьего полета.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что гостей выставки ждут зарядка, дефиле в этнокостюмах, шоу барабанщиков и другие мероприятия.

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