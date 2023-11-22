Челябинский губернатор сменил профессию ради дня региона на выставке «Россия»

«Мы начинаем с качелей на Айских притесах, на которых можно прокатиться над десятиметровой пропастью», — отметил Алексей Текслер журналистам.
На стенде у участников есть уникальная возможность прокатиться на этих качелях. Правда, внизу вместо пропасти напольный экран.
Губернатор торжественно открыл день, посвященный Южному Урала.
С экспозицией гостей знакомит и уроженец Челябинска, шоумен Станислав Ярушин. Стенд региона находится практически в самом центре зала.
На макете региона отражены все знаковые места столицы Южного Урала. Среди них аэропорт Игоря Курчатова, колесо обозрения и озеро Смолино.
Инсталляция «У папы на работе» демонстрирует работу предприятий региона в режиме реального времени.
Челябинскую область уже сложно представить без хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». Гости увидят хоккейный настольный корт.
Отдельно представлена локация для модели Магнитогорска, где участники увидят город с высоты птичьего полета.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что гостей выставки ждут зарядка, дефиле в этнокостюмах, шоу барабанщиков и другие мероприятия.