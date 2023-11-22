15:33 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Принцип «Закон и Порядок»: Токаев дал поручения главе МВД
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает Zakon.kz.
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Глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке в стране.
Как доложил Ержан Саденов, в стране сохраняется динамика снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж — на 28%, разбоев — на 32%. Снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию «нулевой терпимости» к правонарушениям, реализации «неотвратимости наказания» за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.
Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.
В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа «Закон и Порядок».