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11:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Глава Башкирии встретился с делегациями Китая и Беларуси

22 ноября в Уфе глава Башкирии посетил площадку международной недели бизнеса, которая продлится до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.

Источник: пресс-служба главы РБ

В рамках форума Радий Хабиров встретился с делегацией Беларуси, которую возглавил министр экономики страны Юрий Чеботарь. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Радий Хабиров также встретился с делегацией Китая, которую возглавляет директор Центра по развитию международного бизнеса Ли Янцзюнь.

«Мы рассматриваем Китай как мощного партнера с безграничными возможностями», — отметил Радий Хабиров.

Представители китайского бизнеса отметили, что в предпринимательском сообществе хорошо знают Башкирию, многие компании заинтересованы в развитии взаимодействия и в потенциальном создании на территории республики новых производств.

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