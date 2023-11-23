11:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Глава Башкирии встретился с делегациями Китая и Беларуси
22 ноября в Уфе глава Башкирии посетил площадку международной недели бизнеса, которая продлится до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.
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В рамках форума Радий Хабиров встретился с делегацией Беларуси, которую возглавил министр экономики страны Юрий Чеботарь. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.
Радий Хабиров также встретился с делегацией Китая, которую возглавляет директор Центра по развитию международного бизнеса Ли Янцзюнь.
«Мы рассматриваем Китай как мощного партнера с безграничными возможностями», — отметил Радий Хабиров.
Представители китайского бизнеса отметили, что в предпринимательском сообществе хорошо знают Башкирию, многие компании заинтересованы в развитии взаимодействия и в потенциальном создании на территории республики новых производств.