10:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
С погибшим в зоне СВО военнослужащим простятся в Тулуне
За проявленные мужество, храбрость и отвагу боец представлен к Ордену Мужества (посмертно).
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10 ноября, выполняя боевое задание в ходе проведения СВО, проявив стойкость и мужество, погиб рядовой Сергей Лосев из Тулуна. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом президента РФ военнослужащий представлен к Ордену Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutslMedia со ссылкой на страницу администрации Тулуна в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Сергей Владимирович родился в Тулуне в 1972 году. Он заключил контракт с минобороны России в мае 2023 года и служил оператором взвода противотанковых управляемых ракет мотострелкового батальона. Прощание с военнослужащим состоится 24 ноября с 12.00 до 14.00 в Тулуне.