Оппозиция выдвинет в парламенте инициативу об отмене режима ЧП в Молдавии

Ранее правительство Молдавии предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП.
«На заседании парламента в пятницу Блок коммунистов и социалистов вновь выдвинет проект решения о немедленной отмене режима ЧП… БКС последовательно и четко выступает против управления публичными делами Молдовы в нескончаемом состоянии ЧП. Майя Санду (президент Молдавии — ред.) и ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) демонстрируют полный цинизм и неуважение к соблюдению законов и норм, общественному мнению, замечаниям и критике оппозиции и экспертов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале вице-спикера, главы фракции БКС Влада Батрынчи.
Он уточняет, что целый ряд решений, принятых комиссией по ЧС, не только выходит за рамки мандата, утвержденного парламентом республики, но и напрямую нарушает конституцию страны и международные правовые нормы. «Ряд решений наносит прямой ущерб публичным интересам и бюджету Молдовы. Все решения, принятые в период чрезвычайного положения, будут подвергнуты ревизии и пересмотру. Все причастные привлечены к уголовной ответственности», — подчеркивается в сообщении.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.