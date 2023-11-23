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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Использование ИИ станет обязательным условием получения субсидий от государства

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) компаниями станет обязательным условием для получения бюджетных субсидий, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такой подход протестируют в 2024 году для компаний, выручка которых превышает 800 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб.», — сообщил вице-премьер на конференции по ИИ AI Journey, организованной «Сбербанком».

В первую очередь эти меры будут распространяться на компании, которые работают в приоритетных для страны отраслях. Согласно прогнозу, который представил вице-премьер, внедрение технологий ИИ принесет ВВП к 2030 году дополнительно 11,3 трлн руб.

В этом месяце стало известно, что правительство запустит федеральный проект «Цифровые сервисы здравоохранения». В рамках проекта власти будут оказывать бюджетную поддержку внедрения ИИ в медицину. Около 16% российских медицинских организаций уже внедряют в работу ИИ.

В начале ноября открылась первая всероссийская школа по искусственному интеллекту и большим данным открылась в Национальном центре физики и математики в Сарове Нижегородской области. В школе студенты и молодые ученые могут прослушать лекции от ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

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Анастасия Ларина.

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