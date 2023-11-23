13:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Доходы депутатов Волгоградской области станут выше
Волгоградские депутаты проиндексируют свои оклады.
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Депутаты Волгоградской областной думы будут зарабатывать больше. Их ожидает индексация окладов. Зарплата повысится после того, как депутаты проголосуют за соответствующий законопроект. Вряд ли они отвергнут постановления.
В региональный парламент были внесены два законопроекта. Один касается индексации окладов сотрудников думы, которые занимают должности, не отнесенные к государственной гражданской службе в аппарате. Речь идет о персонале, который окружает парламентариев. Во втором документе говорится про повышение зарплаты как раз депутатов, а также лиц, занимающих госдолжности в Контрольно-счетной палате и Избирательной комиссии Волгоградской области, территориальных избирательных комиссиях, уполномоченных по правам человека, ребенка, по защите прав предпринимателей.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на оба законопроекта, индексация с 1 декабря 2023 года составит 1,109 раза размеров должностных окладов и окладов за классный чин.
— Размеры должностных окладов и окладов за классный чин, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат при индексации подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, — уточняется в документах.
Оба законопроекта депутаты должны принять на ближайшем заседании.
Напомним, ранее об увеличении своих доходов с 1 декабря 2023 года позаботились чиновники региона и города.