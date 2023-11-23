Свердловский губернатор выполнил задание Путина и дал шесть обещаний

Одно из обещаний губернатор дал жительнице Режа Зое Зубаревой. Она попросила отремонтировать подразделение центральной районной больницы в селе Глинское, где обслуживаются 9,5 тысячи человек. Куйвашев поручил минздраву провести работы уже в 2024 году, а на открытие отремонтированной больницы пообещал приехать лично.
О восстановлении памятника участникам Великой Отечественной войны губернатора попросила учительница из поселка Красноармеец Лариса Гладких. Восьмиметровая стела и барельеф с лицам солдат появилась в 1976 году и теперь требует благоустройства. Куйвашев дал задачу привести монумент в порядок уже к ближайшему Дню Победы.
Сергей Гребнев из Нижнего Тагила попросил главу региона помочь с ремонтом одного из городских бассейнов. Куйвашев адресовал задание мэру Владиславу Пинаеву, который заверил: работы выполнят к сентябрю 2024 года. Кроме того, губернатор дал поручения по ремонту Новолялинского центра культуры, восстановлению моста в селе Андриановичи и приведению в нормативное состояние дороги от села Пристань до посёлка Усть-Югуш.