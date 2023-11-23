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17:20 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор выполнил задание Путина и дал шесть обещаний

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по заданию президента РФ Владимира Путина провел традиционный прием граждан. Заслушав просьбы уральцев, глава региона озвучил подчиненным шесть поручений по ремонту важных объектов, сообщили ЕАН в департаменте информполитики.

Источник: РИА "Новости"

Одно из обещаний губернатор дал жительнице Режа Зое Зубаревой. Она попросила отремонтировать подразделение центральной районной больницы в селе Глинское, где обслуживаются 9,5 тысячи человек. Куйвашев поручил минздраву провести работы уже в 2024 году, а на открытие отремонтированной больницы пообещал приехать лично.

О восстановлении памятника участникам Великой Отечественной войны губернатора попросила учительница из поселка Красноармеец Лариса Гладких. Восьмиметровая стела и барельеф с лицам солдат появилась в 1976 году и теперь требует благоустройства. Куйвашев дал задачу привести монумент в порядок уже к ближайшему Дню Победы.

Сергей Гребнев из Нижнего Тагила попросил главу региона помочь с ремонтом одного из городских бассейнов. Куйвашев адресовал задание мэру Владиславу Пинаеву, который заверил: работы выполнят к сентябрю 2024 года. Кроме того, губернатор дал поручения по ремонту Новолялинского центра культуры, восстановлению моста в селе Андриановичи и приведению в нормативное состояние дороги от села Пристань до посёлка Усть-Югуш.

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