20:08 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Работа ОКК снова застопорилась: подробности
Молдавская делегация в ОКК отказалась подписать доклад, затормозив работу комиссии.
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ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя — Sputnik. Работа Объединенной контрольной комиссии стопорится: молдавская сторона отказалась подписать доклад ОВК за прошлую неделю.
Приднестровье выступало за выезд военных наблюдателей в Криулянский район, чтобы определить, что за траншеи там роют вдоль дороги и почему ставят на них блоки.
«Они два метра глубиной и два метра шириной, протяженность — 250 метров, направлены в сторону Приднестровья. Не является ли это каким-то элементом фортификационных сооружений? Для ответа должны выехать военные наблюдатели, дать свое заключение, что нет, это совершенно другой объект. Молдавская сторона заблокировала выезд военных наблюдателей».
Делегация Молдовы в ОКК призвала одновременно направить две комиссии: одну в Криулянский район, другую — в Бендеры, на отбойники у дороги, которые, якобы, мешают гражданам.
«Военные наблюдатели должны фиксировать оружие, фортификационные сооружения, передвижение войск. Но они не могут фиксировать, допустим, дорожные знаки, отбойники на дороге, поскольку они не являются военным объектом и не подлежат инспекции с военной точки зрения. Увязка каких-то гражданских позиций с военными объектами является противоправной».
Между сторонами Объединенной контрольной комиссии существует дефицит доверия, отметил сопредседатель в ОКК от России Александр Андреев. Поэтому, сказал он, на заседании в четверг не был заслушан традиционный доклад ОВК.
«Состоялось очень эмоциональное обсуждение. Мы так и не смогли договориться, найти развязку. Причина очевидна: дефицит доверия между двумя делегациями. Мы дали задание военным продолжить обсуждение. Суть проблемы заключается в разных трактовках различных объектов, которые должны включать либо не включать в еженедельный доклад ОВК. Надеемся, что все-таки компромисс будет найден».
Ранее Олег Беляков заявлял, что приднестровским дорожникам, которые устанавливают отбойник на одной из улиц в Бендерах, поступают угрозы уголовного преследования: сотрудники полиции Молдовы сообщили им о возможности возбуждения уголовных дел в рамках закона о сепаратизме.
Напомним, в Бендерах на улице Мацнева-Ленинградская, что на границе с селом Варница, уже несколько недель обустраивают дорожный отбойник высотой 0,75 метра и длиной 225 метров. Это нужно для большей безопасности движения на крутом повороте. Для пешеходов там предусмотрены проходы.