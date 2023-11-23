В Крыму недвижимость Коломойского выставлена на продажу за 446,4 млн рублей

Выставленное на продажу имущество — центр водного спорта «Европа», а также расположенные рядом бассейны, котельная и общежитие для персонала. Общая площадь объекта составляет 9,8 тыс. кв. м. Торги пройдут 18 декабря. Прием заявок продлится с 24 ноября по 12 декабря.
15 ноября председатель парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что госсовет республики согласовал продажу на аукционе национализированного имущества Коломойского. Он заявил, что лот включает 37 объектов недвижимости в поселке Партенит. Тогда он сообщил, что в результате продажи имущества в бюджет Крыма поступит 397,7 млн руб.
В феврале власти Крыма национализировали около 700 объектов, принадлежащих украинским физическим лицам. В частности, было национализировано имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка. 16 сентября первые восемь объектов недвижимости были проданы за 815 млн руб.