07:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэр Анатолий Локоть сообщил, сколько катков будет работать в Новосибирске
Одна из самых крупных площадок расположится в Центральном парке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут работать в городе этой зимой. По словам градоначальника, лед начнут заливать, как только установится стабильный минус.
Так, в Новосибирске откроют 13 катков и зальют 42 хоккейные коробки. Самые крупные катки расположатся в Центральном парке, у нового ЛДС, на Михайловской набережной и в Нарымском сквере.
— Со своими коньками — вход бесплатный. В 17 точках организуем пункты проката, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.