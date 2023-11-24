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Спецоперация на Украине
07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Анатолий Локоть сообщил, сколько катков будет работать в Новосибирске

Одна из самых крупных площадок расположится в Центральном парке.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут работать в городе этой зимой. По словам градоначальника, лед начнут заливать, как только установится стабильный минус.

Так, в Новосибирске откроют 13 катков и зальют 42 хоккейные коробки. Самые крупные катки расположатся в Центральном парке, у нового ЛДС, на Михайловской набережной и в Нарымском сквере.

— Со своими коньками — вход бесплатный. В 17 точках организуем пункты проката, — написал Анатолий Локоть в своем телеграм-канале.

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