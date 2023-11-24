Экипажи новейших танков Т-90 М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.
Там также уточнили, что особое внимание уделяют повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа, а также скоростному вождению и маневрированию после выполнения огневых задач.
«Экипаж танка за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы по навесной траектории на расстояние до десяти километров. Прицельное оборудование танка “Прорыв” позволяет оперативно высчитывать координаты целей, наводиться и поражать их», — добавили в Минобороны.
Основной российский боевой танк Т-90М «Прорыв» — это глубокая модернизация советского танка Т-90. В сравнении со своим предшественником машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения.