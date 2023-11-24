08:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Торговое представительство китайского Таншаня появится во Владивостоке
В городе с одним из крупнейших портов мира находятся заводы промышленных гигантов КНР.
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В дальневосточной столице планируется открыть представительство города Таншань (КНР) — речь об этом шла на встрече руководителя агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова с делегацией провинции Хэбэй, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Агентства.
Стороны обсудили международное сотрудничество и участие в Первом международном инвестиционно-промышленном форуме, который пройдет во Владивостоке в декабре.
В городе Таншань находится один из крупнейших портов мира. В 2022 году он занял второе место в мире после порта Нинбо по общему годовому грузообороту. Через Таншань проходит 232 внутренних и международных торговых маршрута, которые соединяют 190 портов в 70 странах и регионах мира. В Таншане также находятся заводы ключевых предприятий страны.