08:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Владимир Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»
Владимир Путин наградил федеральными наградами семьи из Башкирии.
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Жительница Башкирии Вера Иванова получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также, согласно ему, медалью ордена «Родительская слава» награждены Рустам и Регина Давлетовы, Сергей и Анна Пантелеевы, Закир и Разиля Хамитовы.
В документе отмечается, что жители Башкирии была заслужены высоких наград за хорошее воспитание детей и укрепление института семьи.