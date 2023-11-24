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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Владимир Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Владимир Путин наградил федеральными наградами семьи из Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Башкирии Вера Иванова получила звание «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также, согласно ему, медалью ордена «Родительская слава» награждены Рустам и Регина Давлетовы, Сергей и Анна Пантелеевы, Закир и Разиля Хамитовы.

В документе отмечается, что жители Башкирии была заслужены высоких наград за хорошее воспитание детей и укрепление института семьи.

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