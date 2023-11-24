09:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку
Он сложил полномочия добровольно.
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Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс-ЮГ» со ссылкой на пресс-службу городской управы.
Макаров сложил полномочия добровольно. По данным издания, глава заявил об уходе на собрании, где должен был представить отчёт о проделанной за 2023 год работе. О причинах ухода градоначальник распространяться не стал. Однако заверил, что решение твёрдое и окончательное.
Пока не известно, кто будет исполнять обязанности главы администрации Волгодонска. Кандидатуру утвердят на следующей неделе, на заседании городской Думы.
Сергей Макаров занимал свой пост с января 2022 года. До этого, с 2017 года, работал в должности заместителя главы по экономике.
Ранее мы также сообщали, что на Дону покинул пост глава Мартыновского района.