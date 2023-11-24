Главное
Спецоперация на Украине
09:44 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку

Он сложил полномочия добровольно.

Источник: Администрация Волгодонска

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс-ЮГ» со ссылкой на пресс-службу городской управы.

Макаров сложил полномочия добровольно. По данным издания, глава заявил об уходе на собрании, где должен был представить отчёт о проделанной за 2023 год работе. О причинах ухода градоначальник распространяться не стал. Однако заверил, что решение твёрдое и окончательное.

Пока не известно, кто будет исполнять обязанности главы администрации Волгодонска. Кандидатуру утвердят на следующей неделе, на заседании городской Думы.

Сергей Макаров занимал свой пост с января 2022 года. До этого, с 2017 года, работал в должности заместителя главы по экономике.

Ранее мы также сообщали, что на Дону покинул пост глава Мартыновского района.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта