11:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Михаил Дегтярев пригласил студентов МГИМО переехать в Хабаровск
Все желающие могут присоединиться к развитию края.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на конференции в Москве. В своей речи он поделился успешным опытом перестройки экономики региона перед студентами.
— Хабаровский край обладает огромной территорией, почти 790 тысяч квадратных километров, сравнимой с площадью Турции. Однако население составляет всего 1,3 миллиона человек, что создает серьезные вызовы. Существует значительная потребность в рабочей силе для крупных проектов, реализуемых в регионе. По ВРП планируется превысить отметку в 1,25 триллион рублей в этом году и удвоить этот показатель к 2026 году, — сказал Михаил Дегтярев.
Среди ведущих в регионе — горнодобывающие предприятия, занимающие первые позиции по добыче драгоценных металлов. Здесь также работают компании-лидеры Дальнего Востока по производству лесоматериалов.
Хабаровский край выделяется как крупнейший транспортный узел Дальнего Востока. На его территории реализуются несколько проектов, включая строительство частной Тихоокеанской железной дороги и модернизацию Восточного полигона ОАО «РЖД». В морских портах региона разрабатываются шесть инвестпроектов, направленных на расширение экспортных мощностей.
По завершении встречи Михаил Дегтярев пригласил всех заинтересованных жить и работать в перспективном регионе, где каждый сможет раскрыть личный потенциал.