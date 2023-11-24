Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа

Президент осмотрел стенд, посвященной модели работы нейросетей с текстом, и исследователь Сбербанка Виктория Дочкина рассказала ему, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на базе ИИ была невозможна, но сейчас специалисты уже ведут работу в этом направлении.
«Ваша работа не приведет к увольнению?..» — спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», — добавил глава государства.
Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года, его вновь переизбрали на эту должность в начале ноября.
Путин не первый раз шутит про искусственный интеллект и работу Грефа на посту руководителя Сбербанка. В июле президент спросил его, может ли ИИ заменить его на должности. «Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», — ответил Греф.
«Видите, с такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить», — пошутил после этого глава государства.
Греф в интервью РБК минувшим летом говорил, что на сегодняшний день единственное ограничение и вызов для развития ИИ в России связано с «железом». По его словам, речь идет о поставках специализированных чипов — так называемых ASIC (application-specific integrated circuit, интегральная схема для конкретного применения) — и ряде других инструментов, которые производят несколько компаний в мире. «Мы сейчас совместно с правительством работаем над тем, как нам решить эту задачу — задачу “железа”, которая, к сожалению, не так просто решается», — говорил он.