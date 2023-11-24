17:34 (мск), источник: РИА Новости
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
Песков: чушь о тоннеле под Крымским мостом даже не стоит комментировать.
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью.
«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — сказал он журналистам.