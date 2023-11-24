Главное
Спецоперация на Украине
17:34 (мск), источник: РИА Новости

Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом

Песков: чушь о тоннеле под Крымским мостом даже не стоит комментировать.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикации про тоннель под Крымским мостом, заявил, что такое даже не стоит комментировать, и назвал чушью.

«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — сказал он журналистам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий