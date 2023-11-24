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18:28 (мск), источник: Ведомости

Песков: пресс-конференция Путина состоится в скором времени

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в скором времени, а послание президента — своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

9 ноября Песков сообщил, что в этом году прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. По его словам, оно состоится до конца года, дата уже определена, но уточнять ее Песков не стал.

10 ноября СМИ написали, что прямая линия и пресс-конференция запланированы на 14 декабря. По информации РБК, эта дата рассматривается в качестве основной. Комментируя это сообщение, Песков заявил, что дата прямой линии и большой пресс-конференции с участием президента будет озвучена своевременно, забегать вперед с этим вопросом не стоит.

Впервые прямую линию провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. прямая линия и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены г. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. В 2022 г. ни прямой линии, ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было.

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