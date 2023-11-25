Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в казахстанские проекты

Он отметил, что перед правительством Казахстана стоит амбициозная задача — увеличить объем экономики в два раза к 2029 году — до 450 млрд долларов.
«За этот период мы планируем привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны», — сказал он.
По его словам, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов будет: «Новая индустриализация Казахстана».
«Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора», — отметил Алихан Смаилов.
Для этого сформированы законодательная база и институциональная среда. В частности, принят закон «О промышленной политике» и образовано новое министерство промышленности и строительства.
«Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане», — добавил глава правительства.
По итогам обсуждения премьер подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством.
«За эти годы совместными усилиями мы запустили новые производства, реализовали крупные проекты, а самое главное — создали тысячи рабочих мест. Убежден, что наше сотрудничество будет неуклонно развиваться, принося взаимную пользу и открывая огромные перспективы. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов», — заверил премьер-министр.
Совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Казахстана. Главная задача Совета — разработка рекомендаций и предложений по определению основных направлений инвестиционной политики Казахстана, улучшению инвестиционного климата и совершенствованию нормативной правовой базы об инвестициях. В настоящее время в состав Совета входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.