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13:46 (мск), источник: МК.RU Уфа

Радий Хабиров рассказал о лучшем сварщике мира

Василий Пащенко из Кармаскалинского района одержал победу на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае.

Источник: соцсети

Электросварщика шестого разряда признали лучшим в номинации «Ручная дуговая сварка», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Сборная России в командном зачете стала безоговорочным лидером соревнований. Наши сварщики обошли монгольских, китайских, белорусских, болгарских, индийских и других коллег.

— Несмотря на глобальную цифровизацию, роль человека на производстве — вот такого, с золотыми руками, с головой, с хорошим профессиональным образованием и компетенциями — по-прежнему очень велика, — уверен Радий Хабиров.

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