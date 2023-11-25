13:46 (мск), источник: МК.RU Уфа
Радий Хабиров рассказал о лучшем сварщике мира
Василий Пащенко из Кармаскалинского района одержал победу на международном конкурсе профессионального мастерства в Китае.
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Электросварщика шестого разряда признали лучшим в номинации «Ручная дуговая сварка», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Сборная России в командном зачете стала безоговорочным лидером соревнований. Наши сварщики обошли монгольских, китайских, белорусских, болгарских, индийских и других коллег.
— Несмотря на глобальную цифровизацию, роль человека на производстве — вот такого, с золотыми руками, с головой, с хорошим профессиональным образованием и компетенциями — по-прежнему очень велика, — уверен Радий Хабиров.