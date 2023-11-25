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14:50 (мск), источник: ЕАН

Федеральный министр дал задание властям Свердловской области

В будущем продолжительность жизни в Свердловской области должна превзойти средний показатель регионов Кавказа — 75 лет. Такое наставление правительству уральского региона дал министр здравоохранения РФ, свердловчанин Михаил Мурашко на выставке «Россия» в Москве, передает корреспондент ЕАН.

Источник: РИА "Новости"

Биография Мурашко связана со Свердловском-Екатеринбургом, где будущий министр родился и получил высшее образование. Поэтому на форуме «Россия» его пригласили поддержать родной край — 25 ноября на выставке празднуется День Свердловской области. Глава Минздрава отметил успехи региона в сфере здравоохранения, но обратился к местным властям с поручением.

«Что хочу пожелать Свердловской области и ее жителям. Дорогие друзья, Урал по ожидаемой продолжительности жизни должен опередить Кавказ. Все сделайте для этого!», — обратился со сцены Мурашко к участникам мерпориятия. Сейчас Свердловская область находится в «середняках» общего российского зачета с показателем 68,7 лет.

Выставка «Россия», которая работает с 4 ноября, считается имиджевым проектом президента РФ Владимира Путина. На мероприятии представлены достижения всех регионов страны, а также крупнейших корпораций и ведомств. Ожидается, что сам глава государства посетит выставку в один из дней.

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