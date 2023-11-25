Федеральный министр дал задание властям Свердловской области

Биография Мурашко связана со Свердловском-Екатеринбургом, где будущий министр родился и получил высшее образование. Поэтому на форуме «Россия» его пригласили поддержать родной край — 25 ноября на выставке празднуется День Свердловской области. Глава Минздрава отметил успехи региона в сфере здравоохранения, но обратился к местным властям с поручением.
«Что хочу пожелать Свердловской области и ее жителям. Дорогие друзья, Урал по ожидаемой продолжительности жизни должен опередить Кавказ. Все сделайте для этого!», — обратился со сцены Мурашко к участникам мерпориятия. Сейчас Свердловская область находится в «середняках» общего российского зачета с показателем 68,7 лет.
Выставка «Россия», которая работает с 4 ноября, считается имиджевым проектом президента РФ Владимира Путина. На мероприятии представлены достижения всех регионов страны, а также крупнейших корпораций и ведомств. Ожидается, что сам глава государства посетит выставку в один из дней.