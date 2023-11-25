14:48 (мск), источник: ИА Башинформ
Глава Башкирии рассказал о перспективах для молодежи в республике
В Башкирии наметилась положительная тенденция молодежной миграции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В республику стали чаще стали приезжать для учебы в колледжах и университетах. Только в одном медицинском университете у нас более 4 тысяч учащихся из зарубежных стран, отметил Глава Башкирии в интервью радиостанции «Комсомольской правды».
«Можно опустить руки и сказать, что Москва и крупные города пылесосом высасывают молодежь. Такая проблема есть. Любой молодой человек амбициозен, хочет поступить в лучшие вузы, быть в современных условиях. Мы приветствуем, когда наши ребята поступают в самые лучшие вузы страны. Но мы с ними работаем. Мы хотим, чтобы они отучились, получили знания и приехали работать в Башкортостан обратно. Кто-то останется. У нас очень много талантливой молодежи, они реализуют себя и в Москве. А кто-то — нет. Но мы найдем возможность, и они реализуют себя в Башкортостане», подчеркнул Радий Хабиров.
По словам Главы Башкирии, в декабре текущего года в Уфе сдадут первую очередь межвузовского кампуса. Это позволит улучшить условия образования в регионе.
«Мы первую очередь кампуса завершаем в этом году, уже в декабре. Это 36 тысяч квадратных метров. Огромное помещение, где коворкинги, научные, учебные лаборатории. Трем ведущим вузам мы предоставили помещения под их заказ. Где-то будут стоять станки, это передовая инженерная школа нашего Университета науки и технологий. Где-то будут стоять медицинские лаборатории. Это для медуниверситета. Где-то будет стоять химическая лаборатория для нефтяного университета, и так далее. И там же будут наши индустриальные партнеры. Формируется среда для научного, студенческого творчества и интеграции с бизнесом и промышленностью», — отметил Радий Хабиров.
Вторая очередь кампуса площадью 115 тысяч квадратных метров начнут строить в ближайшее время. Это будет семь больших зданий высоток до ста метров. Там расположится общежития, дома молодого ученого, студенческая среда, лаборатории, плюс геномный центр.
«На мой взгляд, это радикально изменит среду для студенчества в лучшую сторону. Многие кампусы в стране делают за пределами центра. Мы проанализировали и подумали, что все-таки студент хочет жить в центре. И мы с большим трудом нашли участок земли, он в самом сердце Уфы. Рядом театры, спортивные сооружения, государственные учреждения, парки. Там мы сделали центр студенческой жизни», — подчеркнул Глава Башкирии.