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17:31 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Беглов выполнил пожелание петербуржцев: в городе благоустроят Жемчужный пляж

Губернатор Александр Беглов поручил создать пляж в Красносельском районе города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

На совещании по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова губернатор отметил, что необходимо прислушиваться к пожеланиям горожан.

«Жители просили сохранить место отдыха на берегу залива. Для этого мы изменили трассировку проходящей здесь дороги», — сообщил губернатор.

Благоустройство Жемчужного пляжа будет проведено с учетом мнения жителей района. В ходе общественных обсуждений они отметили, что необходимо сделать освещение, установить максимально возможное количество скамеек и шезлонгов.

Также вдоль берега будут оборудованы безопасные пешеходные маршруты, велопарковки, качели, спортивная площадка для детей, зоны тихого и пляжного отдыха, туалет. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, на всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения.

«Обустроим общественное пространство с пляжем, где круглый год можно будет прогуляться, отдохнуть, посидеть с детьми, полюбоваться водой», — объяснил концепцию проекта Александр Беглов.

Благоустройство пляжа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и будет закончено к сентябрю 2024 года.

Кроме того, у жителей этого района есть и другие поводы для радости. Ранее губернатор отдал распоряжение построить на территории многофункционального жилого комплекса «Балтийская жемчужина» дополнительные детские сады, школу и спортивный комплекс.

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