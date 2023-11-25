Беглов выполнил пожелание петербуржцев: в городе благоустроят Жемчужный пляж

На совещании по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова губернатор отметил, что необходимо прислушиваться к пожеланиям горожан.
«Жители просили сохранить место отдыха на берегу залива. Для этого мы изменили трассировку проходящей здесь дороги», — сообщил губернатор.
Благоустройство Жемчужного пляжа будет проведено с учетом мнения жителей района. В ходе общественных обсуждений они отметили, что необходимо сделать освещение, установить максимально возможное количество скамеек и шезлонгов.
Также вдоль берега будут оборудованы безопасные пешеходные маршруты, велопарковки, качели, спортивная площадка для детей, зоны тихого и пляжного отдыха, туалет. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, на всей территории будут установлены камеры видеонаблюдения.
«Обустроим общественное пространство с пляжем, где круглый год можно будет прогуляться, отдохнуть, посидеть с детьми, полюбоваться водой», — объяснил концепцию проекта Александр Беглов.
Благоустройство пляжа проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и будет закончено к сентябрю 2024 года.
Кроме того, у жителей этого района есть и другие поводы для радости. Ранее губернатор отдал распоряжение построить на территории многофункционального жилого комплекса «Балтийская жемчужина» дополнительные детские сады, школу и спортивный комплекс.