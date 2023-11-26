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09:40 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Что предложили депутаты по защите женщин и детей от насилия?

Депутаты мажилиса инициировали ряд поправок в законе, предусматривающем ужесточение за насилие, совершенное в отношении женщин и детей, передает ИА «NewTimes.kz».

Информацией поделился мажилисмен Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он уточнил, что после выборов, весной, была начата работа по разработке специального законопроекта, который полтора месяца назад был направлен в правительство для заключения.

«Согласен с тем, что только ужесточением ответственности проблему не решить, требуется принятие целого комплекса мер. Но тем не менее, действующие нормы, в том числе норма, дающая возможность отделаться предупреждением за нанесение легкого вреда здоровью в рамках семейно-бытовых отношений, однозначно должна быть пересмотрена. Бить нельзя не только женщин и детей, но вообще, кого-либо. Не исключение и животные. И уж тем более, смягчение наказания если насилие случается в семье, как указано в ст. 73−1 совершенно неприемлемо. Поэтому мы и инициировали ужесточение ответственности».

написал депутат.

В том числе он упоминает уголовную ответственность за побои или совершение иных насильственных действий в сфере семейно-бытовых отношений, нанесение легкого вреда здоровью женщин, предоставление права принимать меры индивидуальной профилактики на основании сообщений в СМИ или онлайн платформах, при угрозах или фактах домашнего насилия, не дожидаясь заявления от жертвы, право суда назначать обязательную медицинскую психологическую помощь по изменению агрессивного поведения лицам, совершившим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

Также планируется установить ответственности за преследование одного человека со стороны другого, состоящих в семейно-бытовых отношениях и ответственности за харассмент — сексуальные домогательства.

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