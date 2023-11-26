Что предложили депутаты по защите женщин и детей от насилия?

«Согласен с тем, что только ужесточением ответственности проблему не решить, требуется принятие целого комплекса мер. Но тем не менее, действующие нормы, в том числе норма, дающая возможность отделаться предупреждением за нанесение легкого вреда здоровью в рамках семейно-бытовых отношений, однозначно должна быть пересмотрена. Бить нельзя не только женщин и детей, но вообще, кого-либо. Не исключение и животные. И уж тем более, смягчение наказания если насилие случается в семье, как указано в ст. 73−1 совершенно неприемлемо. Поэтому мы и инициировали ужесточение ответственности».