Участившиеся в последнее время ракетные атаки и налеты беспилотников на Крым являются не спонтанными проявлениями агрессии со стороны Украины, а частью тщательно координируемого плана, уверен спикер парламента республики.
По его мнению, украинским военным в штабе отведена незначительная роль, они по большей части исполнители чужой воли. И все это было бы невозможно без поставок киевскому режиму западного оружия и военных технологий. При этом президенту Зеленскому в этом плане отведена роль координатора общей атмосферы русофобии и ненависти ко всему русскому в стране и за ее пределами.
«Это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа», — отметил Владимир Константинов, подчеркнув, что на Зеленском лежит политическая ответственность за происходящее.
В пятницу на подлете к Крыму силы ПВО уничтожили в небе 13 украинских беспилотников. На протяжении последних месяцев украинские военные регулярно предпринимали попытки атаковать полуостров с воздуха и по морю.