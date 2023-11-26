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Спецоперация на Украине
12:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму обвинили Запад в подготовке атак на полуостров

Военные инструкторы стран НАТО причастны к подготовке атак на Крымский полуостров. Такое мнение РИА Новости высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Участившиеся в последнее время ракетные атаки и налеты беспилотников на Крым являются не спонтанными проявлениями агрессии со стороны Украины, а частью тщательно координируемого плана, уверен спикер парламента республики.

Его разработка и реализация происходит в операционном штабе, который координируют западные военные специалисты и инструкторы.

Владимир Константинов

По его мнению, украинским военным в штабе отведена незначительная роль, они по большей части исполнители чужой воли. И все это было бы невозможно без поставок киевскому режиму западного оружия и военных технологий. При этом президенту Зеленскому в этом плане отведена роль координатора общей атмосферы русофобии и ненависти ко всему русскому в стране и за ее пределами.

«Это подразумевает нанесение любого вреда людям, в том числе мирным жителям, детям, пожилым. В этом и состоит их адская природа», — отметил Владимир Константинов, подчеркнув, что на Зеленском лежит политическая ответственность за происходящее.

В пятницу на подлете к Крыму силы ПВО уничтожили в небе 13 украинских беспилотников. На протяжении последних месяцев украинские военные регулярно предпринимали попытки атаковать полуостров с воздуха и по морю.

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