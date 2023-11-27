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07:41 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz

Динара Щеглова стала вице-министром науки и высшего образования

До назначения работала вице-министром индустрии и инфраструктурного развития.

Источник: primeminister.kz

Постановлением правительства Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра науки и высшего образования, пишет primeminister.kz.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

С 2004 по 2006 год — главный специалист отдела Агентства РК по информатизации и связи.

В разные годы трудилась в коммерческих структурах.

С 2011 по 2018 год — главный менеджер, директор департамента, управляющий директор, советник председателя, заместитель председателя АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг “Зерде”.

С 2018 по 2019 год — вице-министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год — советник премьер-министра РК.

С 2020 года по настоящее время — вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

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