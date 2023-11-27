09:27 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
В Астану прибудет глава Тоголезской Республики
АСТАНА, 27 ноя — Sputnik. Первый официальный визит президента Того Фор Эссозимна Гнассингбе в Казахстан состоится
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«По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе», — указывается в сообщении пресс-службы президента.
В рамках визита, добавили в Акорде, состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить перспективы развития двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия Казахстана с государствами Африканского континента.
Того — государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива. Экономика Того строится на реэкспорте (перепродаже товаров из Европы и Азии в Африку) и сельском хозяйстве. Страна занимает лидирующие позиции в мире по экспорту фосфатов.