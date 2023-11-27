12:15 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Путин отметил успехи Башкирии в использовании искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил успехи Башкирии в использовании искусственного интеллекта.
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Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.
Глава государства подчеркнул, что регионов России, которые активно применяют искусственный интеллект, пока мало. В их числе — Башкирия, которая получила первую национальную премию в этой области.
«Хотел бы искренне поздравить лауреатов премии “Лидеры искусственного интеллекта”. А это и молодые ученые, и целые регионы, как я уже говорил, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед. Это Татарстан, Башкирия, Липецкая область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра».
В указанных регионах реализуют проекты, которые решают важные задачи с помощью машинного обучения и анализа данных. Это лесной контроль, видеоаналитика, решение задач в сельскохозяйственной отрасли, помощь врачам в оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений.