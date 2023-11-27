В Казахстане на автомобили на газе обяжут устанавливать специальный знак

Изменение в национальный стандарт означает обязательное размещение специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием, который представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака «GAS». Этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде в закрытые паркинги автомобиль был легко узнаваем.
Поправка вводится в действие с 1 января 2024 года.
"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан. В связи с чем, въезд транспортных средств, переоборудованных на газ, на закрытые стоянки запрещен.
Именно для идентификации таких автомобилей и администрирования таких запретов введен специальный знак", — отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.