13:37 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко изменил условия использования семейного капитала в Беларуси
Условия использования семейного капитала изменили в Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия управления средствами семейного капитала, проинформировали в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что президент 24 ноября, в пятницу, подписал указ № 373, согласно которому вносятся изменения в указ № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» от 9 декабря 2014 года. Новый документ изменил условия управления средствами семейного капитала, которые предусматривались указом № 572.
В пресс-службе пояснили, что данное решение связано с тем, что ранее для многодетных семей были существенно расширены возможности досрочного использования средств семейного капитала. Согласно указу № 373, был упрощен порядок, а также сокращен срок перечисления в республиканский бюджет доходов от управления средствами семейного капитала.
«При этом условия предоставления и использования многодетными семьями семейного капитала не изменяются», — сказано в сообщении.